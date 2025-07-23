AK Parti, Bilecik\'te Üye Standı Açtı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Hürriyet Mahallesinde kurulan üye standında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla birebir temas kurularak görüşleri dinlendi, sorular yanıtlandı, AK Parti'nin yerel çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Stant ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, partiye yeni üyelikler konusunda da çağrıda bulunarak, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yıldırım, "Bugün kıymetli hemşerilerimizle buluştuk. Görüşlerini dinledik, sorularını yanıtladık ve birlikte daha güçlü bir gelecek için adım attık. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte daha güzel günlere yürüyoruz" dedi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, partililer vatandaşların taleplerini not aldı, çözüm odaklı yaklaşımlar benimsendi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, yerel halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK