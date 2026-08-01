Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları

AK Parti Bursa 66. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin 15 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini, Bursa hızlı tren hattında ise bu hafta test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen 66. İl Danışma Meclisi Toplantısı, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye temsilcileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, danışma meclislerinin teşkilat açısından önemli bir istişare zemini olduğunu belirterek, bu yılki toplantının partinin 25. kuruluş yılı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. AK Parti'nin çeyrek asırlık süreçte Türkiye'ye önemli yatırımlar kazandırdığını söyleyen Gürkan, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdüğünü dile getirdi.

Bursa'daki üye sayısı 411 bini aştı

Teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürkan, mahalle mahalle vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, Bursa'da AK Parti üye sayısının 411 bin 159'a ulaştığını açıkladı. Üye çalışmalarına katkı sağlayan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Gürkan, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ali Osman Sönmez Hastanesi için teslim tarihi açıklandı

Bursa'nın uzun süredir tamamlanmasını beklediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde sona yaklaşıldığını belirten Gürkan, hastanenin 15 Ağustos itibarıyla yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini söyledi. Teslim sürecinin ardından yaklaşık 35 ila 40 günlük hazırlık döneminin tamamlanmasıyla hastanenin hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Hızlı trende test süreci başlıyor

Kentin ulaşım yatırımlarına da değinen Gürkan, Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bursa hızlı tren projesinde ise bu hafta test sürüşlerinin başlayacağını açıklayan Gürkan, raylar ile elektrifikasyon sistemlerinin kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında vagonlu test aşamasına geçileceğini kaydetti.

25. yıl kutlamaları için Ankara daveti

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarını AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına davet eden Gürkan, 14 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek kutlamalara Bursa teşkilatı olarak geniş katılım sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Asfalt çalışmalarında geçen yıla göre 12 kat artış sağladık"

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise belediyenin son aylarda yürüttüğü hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Biba, yaz kurslarına katılan öğrenci sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını söyledi.

Altyapı çalışmalarına da değinen Biba, 10 Nisan'dan bu yana 270 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Nisan-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla asfaltlama miktarında 12 kat artış sağlandığını ifade etti. Kent genelindeki hizmetlerin teşkilatın desteğiyle sürdürüleceğini sözlerine ekledi.