Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları

Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa 66. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin 15 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini, Bursa hızlı tren hattında ise bu hafta test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

AK Parti Bursa 66. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin 15 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini, Bursa hızlı tren hattında ise bu hafta test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen 66. İl Danışma Meclisi Toplantısı, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye temsilcileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, danışma meclislerinin teşkilat açısından önemli bir istişare zemini olduğunu belirterek, bu yılki toplantının partinin 25. kuruluş yılı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. AK Parti'nin çeyrek asırlık süreçte Türkiye'ye önemli yatırımlar kazandırdığını söyleyen Gürkan, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdüğünü dile getirdi.

Bursa'daki üye sayısı 411 bini aştı

Teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürkan, mahalle mahalle vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, Bursa'da AK Parti üye sayısının 411 bin 159'a ulaştığını açıkladı. Üye çalışmalarına katkı sağlayan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Gürkan, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ali Osman Sönmez Hastanesi için teslim tarihi açıklandı

Bursa'nın uzun süredir tamamlanmasını beklediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde sona yaklaşıldığını belirten Gürkan, hastanenin 15 Ağustos itibarıyla yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini söyledi. Teslim sürecinin ardından yaklaşık 35 ila 40 günlük hazırlık döneminin tamamlanmasıyla hastanenin hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Hızlı trende test süreci başlıyor

Kentin ulaşım yatırımlarına da değinen Gürkan, Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bursa hızlı tren projesinde ise bu hafta test sürüşlerinin başlayacağını açıklayan Gürkan, raylar ile elektrifikasyon sistemlerinin kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında vagonlu test aşamasına geçileceğini kaydetti.

25. yıl kutlamaları için Ankara daveti

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarını AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına davet eden Gürkan, 14 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek kutlamalara Bursa teşkilatı olarak geniş katılım sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Asfalt çalışmalarında geçen yıla göre 12 kat artış sağladık"

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise belediyenin son aylarda yürüttüğü hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Biba, yaz kurslarına katılan öğrenci sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını söyledi.

Altyapı çalışmalarına da değinen Biba, 10 Nisan'dan bu yana 270 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Nisan-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla asfaltlama miktarında 12 kat artış sağlandığını ifade etti. Kent genelindeki hizmetlerin teşkilatın desteğiyle sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez, Etkinlik, AK Parti, Ağustos, Ulaşım, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:55
Fenerbahçe’de İsmail Kartal neşteri vurdu 10 gün içerisinde 4 ayrılık
Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 10 gün içerisinde 4 ayrılık
17:48
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti Artık sadece anılardalar
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
17:45
Kuşadası’ndaki rüşvet çarkında şok ifade: CHP’li Bülent Tezcan’ın teklifini itiraf etti
Kuşadası’ndaki rüşvet çarkında şok ifade: CHP'li Bülent Tezcan'ın teklifini itiraf etti
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:56:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ak Parti Bursa’dan peş peşe yatırım açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.