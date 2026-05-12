AK Parti'de Türban Tartışması: Gülşen Arslantaş İstifa Etti

12.05.2026 19:55
Gülşen Arslantaş, partisinde türbanlı olduğu için istifaya zorlandığını iddia etti.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - AK Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanlığı'ndan ayrılan Gülşen Arslantaş, partisinde "türbanlı olduğu için istenmediğini" ve istifaya zorlandığını iddia etti.

Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eğitim fakültesi öğrencisiyken türban yasağı sebebiyle eğitimine son verilen bir bayan olduğunu" bildirdi.

AK Parti'ye kuruluşundan bu yana gönül verdiğini ve 2 Aralık 2024'ten itibaren Bozdoğan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini ciddiyet ve çalışma azmiyle yürüttüğünü belirten Arslantaş, özetle şunları kaydetti:

"Biz böyle çalışırken ilçe başkanı ve yönetiminden bazı isimler İl Başkanımız Şahika Edremit'e şikayette bulunmuşlar. Hüseyin Çelebi ve yönetimdeki bazı kişiler göreve geldiği günden bugüne kadar sırf türbanımdan dolayı beni istemediklerini söylediklerine dair elimde belgeler bulunmaktadır. Ayrıca benim giyimimle AK Parti'nin misyonuna uymadığım ve liberal birini istediklerini parti içinde dile getirenler çokça oldu, bunları hep görmezden geldim."

Arslantaş, "ana kademenin, ismini zikretmek istemediği bir kişiyi sanki kadın kolları başkanıymış gibi her programda yanlarında götürerek iki kadın kolları başkanı imajı oluşturduklarını" belirtti ve "Geçtiğimiz günlerde bana sıkıntıların çoğaldığı, ana kademe ile uyumsuz çalıştığımız ve ana kademenin beni istemediği söylenerek il başkanlarım beni Aydın il yönetimine almak isteklerini tebliğ ettiler. Fakat ben Bozdoğan halkına daha çok yararımın olacağına inandığımdan bu görevi kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Arslantaş, "beraber yürütme ve yönetim kurulunda bulunduğu kadınların tek tek parti binasına çağırıldığını, kendilerinin ve eşlerinin işleriyle tehdit edildiğini ve istifaya zorlandıklarını" öne sürdü. Yönetimindeki 8 kadının istifa ettirildiğini ve başkanlığının düşürülmeye çalışıldığını aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:

"Pazartesi İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit tarafından aranarak il binasına çağrıldım. Beni çok sevdiklerini, çalışkan ve gayretli olduğumu söyleyerek ilde faydalı olabileceğimi düşündüklerini, bu yüzden istifa etmemi istedi. Aydın'da çalışma fırsatımın pek olmadığını söylesem de 'Ya istifa edersin ya da görevden alırım' dedi. Ben de önüme konan kağıda söylediği sözleri yazarak istifa etmek zorunda kaldım. Şahika Edremit'in basında açıkladığı 'Bozdoğan Kadın Kolları Başkanı'nı görevden aldık' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Partisinin zarar görmemesi için bugüne kadar açıklama yapmadığını belirten Arslantaş, "kamuoyundan duyduğu bazı olumsuz sözler ve vatandaşların konuyu merak etmesi nedeniyle açıklama yaptığını" bildirdi.

Arslantaş, "konuşmaması gerektiği konusunda bazı yakınları üzerinden tehdit edilerek susturulmaya çalışıldığını" savundu ve "Anladım ki siyasette doğru, dürüst, ahlaklı ve çalışkan olan sevilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza kamuoyu aracılığıyla sesleniyorum, yaşadığım haksızlıkları kendisine bizzat dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

