AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı İlknur Tel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kadın Kolları Başkanı İlknur Tel, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve toplumsal huzura zarar verdiğini belirten Tel, yetişme biçimi, eğitime erişim, bağımlılıklar ve şiddeti besleyen davranışların normalleştirilmesinin şiddet riskini artırabildiğini ifade etti. Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların bulunduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine değinen Tel, dünya genelinde yaklaşık her 3 kadından 1'inin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek, bu tablonun küresel ölçekte ortak mücadeleyi gerekli kıldığını vurguladı. Tel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Tel, hukuki düzenlemelerin yanı sıra koruyucu ve önleyici tedbirler, kurumsal hizmetler ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Tel, 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183'ü bu alanda atılan adımlar arasında sıraladı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

Yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması ve adalete erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Tel, kadınların başvurabilecekleri kurumları bilmelerinin, başvuruları sırasında destek görmelerinin ve adaletin gecikmeden sağlanmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Tel, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerine mücadeleyi birlikte sahiplenme çağrısında bulundu.

Kadınların haklarının kimliklerine, inançlarına, dillerine veya yaşadıkları coğrafyaya göre değişmeyeceğini ifade eden Başkan Tel, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerindeki kadın ve çocukların güvenliğinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Tel, kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında ilkeli ve kararlı tutum sergilenmesini, ihlallerin bağımsız biçimde araştırılmasını ve mağdurların korunmasını istedi.

Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital ortamda şiddete karşı ortak irade oluşturulması gerektiğini belirten Başkan Tel, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Tel, 25 Kasım'ın toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.