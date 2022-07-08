AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Subaşı: "Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci içerisindeyiz" - Son Dakika
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AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Subaşı: "Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci içerisindeyiz"

08.07.2022 20:32
AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Subaşı: "Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci içerisindeyiz"

AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Ramazan Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Ramazan Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz" dedi.

Subaşı mesajında, "Milli ve dini bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin perçinlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygı ortamının egemen olduğu istisnai günlerdir. Bu anlamda, Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin bayramını bir kez daha kutluyor Kurban bayramının sağlık, mutluluk, huzur dolu günlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Subaşı: 'Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci içerisindeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Efeler İlçe Başkan Vekili Subaşı: "Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci içerisindeyiz" - Son Dakika
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