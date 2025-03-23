AK Parti Elazığ'da Geleneksel Teşkilat Vefa İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Elazığ'da Geleneksel Teşkilat Vefa İftar Programı Düzenlendi

AK Parti Elazığ\'da Geleneksel Teşkilat Vefa İftar Programı Düzenlendi

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Teşkilat Vefa İftar' programı, geniş bir katılım ile tamamlandı. Programda dualar edildi, iftar yapıldı ve katılımcılar arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

23.03.2025 21:14  Güncelleme: 21:20
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AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Vefa İftar" programı, büyük katılım ile gerçekleşti.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından "Teşkilat Vefa İftar^" programı düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, il ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere tüm AK Parti teşkilatı katıldı. Başkan Yıldırım, tüm misafirleri tek tek kapıda karşıladı. Duaların okunduğu programda, ezanın okunması ile iftar yapıldı.

Teşkilat Vefa yemeğini her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini dile getiren Başkan Şerafettin Yıldırım, "Tüm kardeşlerimin Ramazan'ı hayırlı olsun. Mübarek ayın rahmet ve bereketinden hep birlikte istifade etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Rabbim nasip ederse bayramı da birlikte yaparız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Elazığ'da Geleneksel Teşkilat Vefa İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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