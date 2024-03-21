AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Çıldır\'ı Ziyaret Etti

AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü Çıldır'ı ziyaret etti.
AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü ve AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun Çıldır'a gelerek AK Parti Çıldır İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler. AK Parti İlçe binasında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Başkanı Fırat Yılmaz, AK Parti Çıldır İl Genel Meclis üyesi adayları A. Rıfat Vural, Kenan Baydar ve partililer hazır bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette seçim süreci hakkında konuşulup, fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü ve AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Başkanı Fırat Yılmaz ile esnaf ziyaretinde bulundular. İlçedeki esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, sohbet ettiler. - ARDAHAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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