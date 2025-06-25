Bodrum'da denizde düşme sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizde düşme sonrası tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından hastaneye, son yerel seçimlerde AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendele ve partililer hastaneye geldi.

"Durumu gayet iyi, bilinci açık"

Prof. Dr. Aydın Ayaydın hastane önünde yaptığı açıklamada, "AK Parti genel Başkan Yardımcımız bir kaza geçirmiştir. Kaza sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Acil serviste gerekli bütün müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi yoktur. Durumu gayet iyidir, bilinci yerindedir. Tetkikleri yapıldı, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda odasında müşahede altında tutuluyor" dedi.

"Omurgasında zedelenme var"

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Oğuz Şahin ise, "Hastamız düşme sonucu acil servimize başvurdu. Gerekli tahlilleri tetkikleri yapıldı. Bilinci açık, gayet iyi. Omurgasında bir zedelenme var, herhangi bir nörolojik rahatsızlığı yok. Şu anda gözlem altında, hayati tehlikesi bulunmuyor" diye konuştu. - MUĞLA