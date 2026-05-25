AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok\'tan ESOB\'a \'hayırlı olsun\' ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

ESOB'un gerçekleştirilen genel kurulunda esnafın yoğun teveccühüyle yeniden başkanlığa seçilen Rasim Fırat'a yönelik tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki heyet, ESOB Başkanı Rasim Fırat'ı makamında ziyaret ederek yeni görev döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Milletvekili Selami Altınok, esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, esnaf odalarının üretim, istihdam ve toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Altınok, "Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilen Rasim Fırat'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve Erzurum'umuz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

ESOB Başkanı Rasim Fırat ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür etti.

Esnafın şehir yönetimindeki önemine dikkat çeken Fırat, "Biz esnafla varız. Hepimiz büyük bir aileyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışı içerisinde çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM