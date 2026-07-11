AK Parti Hisarcık\'ta Hane Ziyaretleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, AK Parti İl Başkanı ve milletvekillerinin katılımıyla hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile teşkilat mensuplarının katılımıyla ilçe genelinde vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Akbulut, ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşerilerimizle gönülden gönüle bağ kurmaya, taleplerini ve önerilerini dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların misafirperverliğine teşekkür eden Akbulut, hane ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti. - KÜTAHYA