AK Parti İl Başkanı Okandan\'dan \'Diş Sağlığı Merkezi\' teşekkürü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 2026 Yılı Yatırım Programına alınan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan teşekkür mesajında, "Eski Doğumevi arsası üzerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınmıştır. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ