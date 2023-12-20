AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'i eleştirdi

Yerel seçimler öncesinde sahaya erken inen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bayraklı teşkilatıyla buluşmasında, 4,5 yıllık çalışmalarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Başkan Saygılı, "Tunç Soyer'in başkanı olduğu İzmir'de ses var görüntü yok; reklam var ürün yok. 25 yıldır bu şehri yöneten CHP, neredeyse 5 yıldır da koltukta oturan Tunç Soyer, neden hiç rakam vermiyor? Mesela; İzmir'in trafik çilesini ortadan kaldırmak için kaç battı-çıktı yaptı? 'Söz verdik, yaptık' diyorlar. Kaç kavşak, yol, üst geçit yaptılar?" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yerel seçimler öncesinde sahaya inerek Bayraklı teşkilatıyla bir araya geldi. Teşkilattan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi alan; ana kademe, kadın ve gençlik kollarına seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, son 21 yılda İzmir'e yapılan yatırım bedeli 223 Milyar TL; 20 binin üzerinde konut, 4 organize sanayi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark yaptıklarını ifade etti.

"Tunç Soyer, neden hiç rakam vermiyor"

Başkan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirerek, "Beğenmedikleri AK Parti iktidarı, bu şehre 47 hastane kazandırdı. 37 baraj, 44 sulama, 109 taşkın koruma tesisi yaptık. 2'si stadyum 115 spor tesisi inşa ettik. İstanbul-İzmir, Menemen, Aliağa, Çandarlı Otoyollarını açtık. Bin kilometrenin üstünde bölünmüş yol yapmışız mesela. Sabuncubeli, Konak Tünellerini halkla birlikte kendileri de kullanıyor. Oldukça da mutlu, mesutlar bizim yatırımlarımızdan faydalanırlarken. Peki, 25 yıldır bu şehri yöneten CHP, neredeyse 5 yıldır da koltukta oturan Tunç Soyer, neden hiç rakam vermiyor? Mesela; İzmir'in trafik çilesini ortadan kaldırmak için kaç battı-çıktı yaptı? 'Söz verdik, yaptık' diyorlar. Kaç kavşak, yol, üst geçit yaptılar? Koku sorununun hem sebebi hem de çözemeyenler kendileri. Bunlar en temel hizmetler. Vizyoner konuşmaları, genel siyaset lügatını çok seviyorlar; en bildik sığınakları, savunma mekanizmaları hükümeti suçlamak. Kaç metro, kaç alan yaptılar, kaç kilometre yağmur suyu hattı döşediler? Başlayıp bitirdikleri bir merdiven var mı acaba? İstedikleri rakamı versinler; altı boş, arkası boş. Tam takır kuru bakır. Tunç Soyer'in başkanı olduğu İzmir'de ses var görüntü yok; reklam var ürün yok" dedi.

"Bıkmadan usanmadan anlatacağız"

"AK Parti; hayal satmaz, hayal kurar ve gerçekleştirir. CHP ise hayal satar ve belediyeciliği de ancak kitaptan okur gibi anlatır böyle" diyen Saygılı, teşkilatın kapı kapı bunları anlatmasını istedi. Başkan Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız, görüyor; ama biz yine de anlatmaya devam edeceğiz. CHP'li Büyükşehir Belediyesi hayal satıyor, biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Onlar yıllardır iki kürek harçla temel atıp, milyarlık reklamlarla kendisini alkışlatıyor; biz milyonluk, milyarlık sayısız yatırımın kurdelesini kesiyoruz. Hemşehrilerimize kalem kalem bilgi vereceğiz. Kırk katır mı kırk satır mı görülecek. Sokaklarda, otobüslerde, parklarda, yan yana gelen iki kişinin konu başlığı; 'ne olacak İzmir'in bu hali?' Anlatacağız. CHP'li Büyükşehir Belediyesi devam ederse, İzmir gerilemeye devam edecek. AK belediyecilik gelirse, bu dertlerin hepsi bitecek. Bıkmadan usanmadan anlatacağız. AK hizmetin farkı, gözle görünür, elle tutulur işlerdir; marka şehir hedefiyle atılan adımlar, yatırımlardır. Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşımdır. İki İzmirli bir araya geldiğinde sadece 'ah' etmiyorlar. Korkuyorlar, kaygılılar. Gelecekten kaygılılar. Yaşadıkları şehrin korku tüneline dönüşünden kaygılılar."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bayraklı'nın en ağır biçimde yaşadığı İzmir depremini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu kentin üçte birinin dönüşmesi gerektiği gerçeği, yılların gerçeği. CHP'li belediyeler kaç adım attı bu konuda? Sıfır. Arabaların sokaklarına giremediği Bayraklı'nın mahallelerinde yıllardır ne değişti? Hiç. 3 yıl oldu deprem felaketi yaşanalı. Hükümetimiz, 5 bin 61 konut teslim etti depremzedelerimize, onlar anıt yaptılar. Avrupa'dan milyon tane şehircilik ödülü alsalar ne olur; şehir lime lime dökülüyor. Kağıttan kale gibi, bir vurulsa yıkılacak koskoca İzmir. Bayraklı ona keza. İlçe olduğu günden bu yana ağırlaşan yükün altında. Yeni kent merkezi hedefiyle yapılanması, planlanması hedefleniyor; ama ilçenin arka bahçesi görülen mahallelerinde sorunlar çığ gibi. Belediyecilik; hizmeti bütün görmeyi; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi gerektirir. Köklü çözümler üretemiyorsanız, günü geçiştirmek üstüne iş tutuyorsanız; gün gelir sorulan hesapların altından kalkamazsınız. Yazık oluyor İzmir'e, yazık oluyor Bayraklı'ya; ama az kaldı, sayılı günler kaldı. İzmir'in yoklar dönemi kapanacak. Gerçek hizmet, AK belediyecilik tarafından İzmir'le buluşacak." - İZMİR