Milletvekili Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu - Son Dakika
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Milletvekili Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu

26.08.2022 13:07
Milletvekili Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu.

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu.

Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılç, geldiği Sarıkamış'ta esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kılıç, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlattı. Esnafın sorunlarını dinledi.

Sarıkamış'ın AK Parti hükümetleri döneminde yatırımlardan üzerine düşeni aldığını ifade eden Kılıç, "Vatandaşlarımızı, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Onların sorun ve sıkıntılarını kendilerinden dinleme fırsatı buluyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız, onların sorun ve sıkıntılarını da çözmek bizlere düşer" dedi.

"Vatandaşlarımız bizlere güveni tam"

AK Parti'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşların tam destek verdiğine dikkat çeken Kılıç, "Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızı seviyor, Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyor. Bunu sahada görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sarıkamış hizmetlerin en iyisini aldı, almaya da devam ediyor. Şahitler diyarı Sarıkamış'ta eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme bütün hizmetlerden kendisine düşen payı aldı. Vatandaşlarımız da bunun bilincinde onun için Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye destek vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıç ve beraberindekiler Sarıkamış'ta yaptıkları esnaf ziyaretinin ardından Kars merkeze döndü. Kılıç'ın esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Kılıç, Sarıkamış'ta esnafla buluştu - Son Dakika

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