AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu Binlerce Vatandaşa Balık-Ekmek İkramında Bulundu

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AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, kent merkezi Zafer Meydanı'nda binlerce vatandaşa balık-ekmek ikramında bulundu.

Saraçoğlu'nun seçim bürosunun önündeki balık-ekmek ikramına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kamil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Böyle etkinlikleri teşkilatımız olarak tüm milletvekillerimiz, başkanımız, tüm üyelerimizle birlikte düzenliyoruz. Bu güzelliği inşallah her dönem her yıl yaşatmanın kararı içinde olacağız. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da, Kamil Saraçoğlu'na balık-ekmek ikramı sebebiyle teşekkür ettiler. - KÜTAHYA