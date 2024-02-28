AK Parti Kütahya İl Başkanı: 28 Şubat Ülkeye Geriye Götüren Bir Darbe Girişimiydi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 28 Şubat'ın ülkeye geriye götüren bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.
Kütahya'nın milli iradenin beşiği olduğunu dile getiren Önsay, "28 Şubat bizim tarihimiz ve Türkiye tarihi açısından önemli bir gün. 27 yıl önce bu milletin kök değerlerine karşı yapılmış bir post modern darbe gerçekleşti. Bütün bu sürecin bin yıl boyunca süreceği, vatandaşımızın kendi ananevi kültüründen uzaklaşacağı başka bir toplum inşa edileceği ile ilgili hayalleri olanların girişimleri vardı fakat sonuçta süreç bu şekilde gerçekleşmedi. Allah'a şükür 2002'de AK Parti iktidarıyla başlayan Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğindeki hareket bütün bu hareketi boşa çıkarmış oldu. Çok şükür bu noktalardan milletimiz başarıyla geçmiş oldu. Beklentimiz ve düşüncemiz şudur ki inşallah bir daha memleketimiz bu tip demokrasiyi bir şekilde rafa kaldıran vatandaşların seçilmiş idarecilerine karşı bir takım hareketleri gelişen güç odaklarının oluşturduğu darbelere bir daha maruz kalmasın çünkü gerek ülkemiz gerekse demokrasi tarihimiz bu darbe girişimlerinden oldukça fazla çekti ve bütün bunlar ülkemizi her seferinde daha geriye götürdü. Bu noktadan bakıldığında 28 Şubat hakikaten ülkemiz açısından önemli bir tarih. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki ziyareti nasıl zaferimizin yüzüncü yılına denk geldiyse yine bu mitinginin de böyle bir tarihte Kütahya'da gerçekleşiyor olması bizin açımızdan, Kütahya açısından çok önemli çünkü Kütahya milli iradenin beşiği olan bir yer. Milletin adamlarıyla yürümeyi kendisini düstur edinmiş, seçilmiş insanların arkasında olmayı bu milletin kök değerleriyle uyumlu siyaset yapanları sonuna kadar desteklemeyi benimsemiş bir şehir. O açıdan kuruluşun ve kurtuluşun baş şehri Kütahya'nın bu noktada 28 Şubat'ta böyle bir günde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ziyaret ediliyor olması bence çok önemli. Allah milletimize bir daha böyle acılar, böyle günler göstermesin" diye konuştu. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › AK Parti Kütahya İl Başkanı: 28 Şubat Ülkeye Geriye Götüren Bir Darbe Girişimiydi - Son Dakika
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