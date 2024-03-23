AK Parti'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek'ten, çöp depolama alanı tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek'ten, çöp depolama alanı tepkisi

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AK Parti'nin Gökçeada Belediye Başkan adayı Yıldıray Ölçek, ilçede Aydıncık mevkiindeki çöp depolama alanına tepki gösterdi. Başkan adayı Ölçek, tüm doğaseverleri, Gökçeada'yı severleri, bu konu da hassasiyeti olan insanları bu kirli alanı görmeye ve gerekeni yapmaya davet etti.

23.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:47
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AK Parti'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek'ten, çöp depolama alanı tepkisi

ÇANAKKALE - AK Parti'nin Gökçeada Belediye Başkan adayı Yıldıray Ölçek, ilçede Aydıncık mevkiindeki çöp depolama alanına tepki gösterdi. Başkan adayı Ölçek, tüm doğaseverleri, Gökçeada'yı severleri, bu konu da hassasiyeti olan insanları bu kirli alanı görmeye ve gerekeni yapmaya davet etti.

Gökçeada ilçesi Aydıncık mevkiindeki çöp depolama alanı, vatandaşların ve çevrecilerin tepkisini çekti. AK Parti'nin Gökçeada Belediye Başkan adayı Yıldıray Ölçek'te bölgeye giderek incelemeler de bulundu. Aydıncık mevkiindeki çöp depolama alanına tepki gösterdi. Başkan adayı Ölçek, tüm doğaseverleri, Gökçeada'yı severleri, bu konu da hassasiyeti olan insanları bu kirli alanı görmeye ve gerekeni yapmaya davet etti.

AK Parti Gökçeada Belediye Başkan Adayı Yıldıray Ölçek, "Gökçeada Aydıncık mevkii vahşi çöp deponi alanındayız. Buraya gelmeden önce buranın bu kadar içler acısı durumda olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Gördüm, çok üzüldüm. Adanın en güzel yerlerinden biri olması gereken Aydıncık plajına yakın mesafe de, Tuz Gölüne 1-2 kilometre mesafe de, dünyanın gözbebeği sörf alanlarımıza çok yakın mesafe de böyle bir vahşi tabiatın, vahşi görüntünün olmasını kabullenemiyoruz. Hem Gökçeada'nın değerlerini küçümseten bir yerle karşı karşıyayız. Büyük Gökçeada'mızda, Ege'nin incisi Gökçeada'mızda yakışmayan görüntüler var. Bu görüntünün buradan kaldırılması gerekiyor. Adamıza yakışmıyor. Hem görsel anlamda doğada çöpler, atıklar, kullanılmayan malzemeler, buradan sızan sular doğa harikası olan Tuz Gölümüze zarar vermekte. Oradaki habitatı, doğal hayatı olumsuz etkilemekte. Buraların derhal düzenlenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca buradaki atıkların da geri dönüşüm vasıtasıyla tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Tüm doğaseverleri, Gökçeada'yı severleri, bu konu da hassasiyeti olan insanları bu kirli alanı görmeye ve gerekeni yapmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti\'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek\'ten, çöp depolama alanı tepkisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek'ten, çöp depolama alanı tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Gökçeada Belediye Başkan adayı Ölçek'ten, çöp depolama alanı tepkisi - Son Dakika
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