AK Parti'li Posacı'nın annesi vefat etti - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı'nın annesi Rüksan Posacı hayatını kaybetti.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın annesi Rüksan Posacı, hayatını kaybetti. Merhume Rüksen Posacı'nın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Posacı ailesine başsağlığı diledi. Sosyal medya üzerinden annesinin vefatı ile ilgili paylaşım yapan Posacı, paylaşımına "Annemiz Rüksen Posacı'yı kaybettik, Cenaze namazı cuma namazına müteakip Umurlu Çarşı Camii'nde kılınacaktır. Allah'ım rahmet eylesin" notunu düştü.

Merhume Posacı'nın naaşı, bugün öğle namazına müteakip Umurlu Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. - AYDIN