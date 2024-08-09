AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta Yaz Okulları Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta Yaz Okulları Kurslarını Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars\'ta Yaz Okulları Kurslarını Ziyaret Etti

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Kursları'nı ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Çalkın, antrenmanları izledi, futbol oynadı ve tenis oynayan çocuklara destek verdi. Çalkın, Kars'ta yetişen geleceğin sporcularına dikkat çekti ve milli sporcuların Kars'tan çıkacağına inandığını belirtti.

09.08.2024 15:37
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Kars'ta yaz okulları kurslarında çocuklarla bir araya gelen milletvekili, çocuklarla top oynadı, hoşça vakit geçirdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Yaz Spor Kursları'nı ziyaret etti. Şehit Stadyumunda çocuklarla bir araya gelen Çalkın, çocukların antrenmanlarını izledi, çocuklarla futbol oynadı. Kaleye geçen Çalkın, rakip takıma geçit vermedi. Teniste oynayan Çalkın, geleceğin sporcularının Kars'ta yetiştiğine dikkat çekti.

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Yaz Spor Kursumuzu ziyaret ettik. Burada çocuklarımızla bir araya geldi. Kurslara yoğun ilgi var. Buna çok sevindik. Her branşta çocuklarımız eğitim alıyor. Yaz tatillerini doya doya spor yaparak geçiriyorlar. İnşallah geleceğin milli sporcularını Kars'tan çıkaracağız" dedi.

Bir süre stadyumda inceleme de yapan Çalkın, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ayhan Yüreğir'den bilgi aldı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen Çalkın, stadyumdan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta Yaz Okulları Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta Yaz Okulları Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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