AK Parti milletvekillerine Kağızman'da yoğun ilgi - Son Dakika

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'ta bulunan AK Parti milletvekilleri, Kağızman'da muhtarlarla buluşma toplantısında adeta gövde gösteri yaptı.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, muhtarlarla bir araya geliyor. İl Başkanı Adem Çalkın ve İl genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı'nda eşlik ettiği toplantılarda 2022 yılı yatırım programında yer alan projeler muhtarlara anlatılıyor.

Muhtarların taleplerini de dinleyen milletvekilleri, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun oluyor. Kars'a AK Parti döneminde çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çeken milletvekilleri, 2022 yılı inşaat sezonunda da birçok projenin hayata geçirileceğinin müjdesini verdiler.

Muhtarlarla köyleri ile ilgili istişarelerde bulunan milletvekilleri, sorun ve problemleri muhataplarından dinleyerek çözüm noktasında ilgili birimleri harekete geçirerek çözüme ulaştırıyor.

AK Parti milletvekillerinin Kağızman'da muhtarlarla buluşması yoğun ilgi görürken, milletvekilleri toplantıya katılan muhtarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti milletvekillerinin muhtarlarla buluşmaları aralıksız devam edecek. - KARS