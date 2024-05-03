AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı

AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracının yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 00:28  Güncelleme: 00:31
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AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracının yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu Umut Ö. idaresindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı ve Cenker Yıldız'a çarptı. Kazada yaralanan yayalar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Cenker Yıldız'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir otelde masaj terapisti olarak çalıştığı öğrenilen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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