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AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Temiz ve Rahatsız Etmeden Propaganda Yaptıklarını Söyledi - Son Dakika
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AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Temiz ve Rahatsız Etmeden Propaganda Yaptıklarını Söyledi

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, seçim döneminde Sivaslıları rahatsız etmeden ve çevre kirliliğine neden olmadan seçim propagandası yaptıklarını söyledi.

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Temiz ve Rahatsız Etmeden Propaganda Yaptıklarını Söyledi
29.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:47
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Sivas Belediyesi Başkan Adayı Bilgin: " AK Parti'ye yakışır bir propaganda dönemi geçiriyoruz"

SİVAS - AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, seçim döneminde Sivaslıları rahatsız etmeden ve çevre kirliliğine neden olmadan seçim propagandası yaptıklarını söyledi.

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, "Biz parti olarak şehrimizdeki vatandaşlarımızı rahatsız etmeden güzel, temiz Sivas'a ve AK Parti'ye yakışır bir propaganda dönemi geçiriyoruz. İnşallah tüm partiler de çağın gereklerine uygun bir şekilde temiz, çevre kirliliğine neden olmadan hemşerilerimizi rahatsız etmeden bir propaganda dönemini geçiririz" dedi.

"Şehrin huzurunu bozacak hiçbir polemiğin içerisinde olmadık"

Şehrin huzurunu bozacak hiçbir polemiğin içerisinde olmadıklarını söyleyen Bilgin, "5 yıl önce milletimizden Belediye Başkanı olarak yetki talep ederken görev sürecimizin nasıl şekilleneceği noktasında sözler vermiştik. 'Ben demeden biz anlayışıyla çalışacağız' dedik. Ortak aklı, istişareyi, şehrin dinamiklerini esas alarak bu şehrin herkesin şehri olduğu bilinciyle, bir kişinin vizyonuna bırakmadan şehrin tüm dinamiklerini sürece dahil ederek 'Belediye Başkanlığı süreci geçireceğiz' dedik. Bunu yapmanın gönül rahatlığıyla birlikte bir kez daha milletimizin huzurundayız. 5 yıl boyunca şehre dair fikri olan herkesle bir araya gelerek şehrimiz hakkında kararlar aldık. 'Az laf, çok iş yapacağız' dedik. Hiçbir zaman polemiklere girmedik. Şehrin huzurunu bozacak hiçbir polemiğin içerisinde olmadık, sadece işimize odaklandık. Sadece hizmete odaklandık. Biz 14 Ağustos 2001 tarihinde milletimize söz verdik" diye konuştu.

"Mücadelemiz de, kavgamız da, davamız da, hayalimiz de bu şehri büyütmek"

Hayallerinin şehri büyütmek olduğunu belirten Bilgin, "Bizim önceliğimiz milletimiz. Biz AK Parti kadroları olarak bu şehre sevdalıyız. Hep 'Kara Sevdamız Sivas' dedik. Mücadelemiz de, kavgamız da, davamız da, hayalimiz de bu şehri büyütmek. Bu şehirde yaşayan herkesi ve her kesimi 'İyi ki Sivas'ta yaşıyorum' diyecek bir şehir haline getirmek. Bunun dışında hiçbir gündemimiz yok. 5 yıllık gündemimiz nasıl ki hizmet ve eser odaklı olduysa önümüzdeki 5 yılda polemikten, dedikodudan uzak bir şekilde Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde ekibimizle birlikte milletimizden yetki istiyoruz. Biz 60 gün boyunca Sivas'a, AK Parti'ye yakışır temiz bir dille yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. İnşallah 15 Şubat'tan sonra Grup Başkanımız Abdullah Güler'in ve Milletvekillerimizin programına göre bu şehre değer katacak projelerin resmi açılışlarına başlayacağız, yaptıklarımızı anlatacağız. Aynı zamanda teşkilatımızla birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sivas'ın ihtiyaçları nedir ve neler yapacağız? Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah Mart ayı gibi proje tanıtım toplantısı yapacağız, ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Temiz ve Rahatsız Etmeden Propaganda Yaptıklarını Söyledi - Son Dakika


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