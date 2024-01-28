AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer\'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. - ANKARA