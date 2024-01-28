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''Konserlerim engelleniyor'' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti•
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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde•
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı - Son Dakika