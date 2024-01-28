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AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde gerçekleşen ayin sırasında bir vatandaşa yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik, güvenlik güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer\'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı
28.01.2024 - 13:20,  Güncelleme: 13:23
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: İstanbul Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı Kınandı - Son Dakika
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