AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı tarafından 'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' projesi Şirintepe Mahallesi'nde tekrar gerçekleştirildi.

'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' yapan AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı, kapı kapı dolaşarak 222 haneye, 222 hatibin katılımı ile gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde üye çalışması ile beraber yaptıkları sohbetler ve hazırlanan anketlerle Çamlıca Mahallesi'nden sonra, Şirintepe'nin de nabzını tuttu.

"Tepebaşı'mızın her mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Hane hane gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların memnuniyetinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Başkan Çizmelioğlu, 'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' projesinin vatandaşların nezdinde beklenti oluşturduğunu ve her çalınan kapıda muhabbetle karşılandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Geçen ay gerçekleştirdiğimiz çalışmada hemşehrilerimizden gelen yoğun talep ve memnuniyet ile her ay bir mahallemizde olmak üzere üyelerimiz ve hemşehrilerimiz ile evlerinde buluşmaya devam edeceğiz. Dün akşam yine il başkanımız, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetimleri ve 3 kademe Tepebaşı ilçe yönetimlerimiz, mahalle başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımı ile eşsiz bir akşam yaşadık. Artık hemşehrilerimiz 'Bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz?' diye mesajlar göndermeye başladı. İnşallah Tepebaşı'mızın her mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayacağız. Geçen ay aldığımız görüşleri değerlendirme ve şikayetçi oldukları konuların düzeltilmesi adına çalışmalarımızı başlattık. Evet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar yaşandı. Hemşehrilerimizin bu konudaki şikayetlerini de dinleyerek hükümetimizin gerçekleştirdiği yeni düzenlemeleri onlarla paylaştık ve inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya ülkelerinden çok daha önce refah bir seviyeye ulaşacağız. Hemşehrilerimizin de beklenti ve inancının bu yönde olması bizlere daha çok güç veriyor. Saha ve teşkilat çalışmalarımızı her geçen gün daha da büyük bir aşkla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle şunu da belirtmek isterim ki bu çalışmalarda büyük bir özveri ve gayret ile yanımızda olan tüm teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. Bizler gerçek, büyük bir aileyiz." - ESKİŞEHİR