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Bilecik'te AK Parti ve MHP şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu - Son Dakika
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Bilecik'te AK Parti ve MHP şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'nde bulunan Tarihi Orhan Gazi Camii'nde 'Cumhur İttifakı' şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. AK Parti ve MHP il teşkilatlarından yöneticilerin katıldığı etkinlikte, şehitler için dualar edildi.

Bilecik\'te AK Parti ve MHP şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
29.12.2023 - 15:45,
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Bilecik'te AK Parti ve MHP Bilecik İl Teşkilatları şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Tarihi Orhan Gazi Camii'nde cuma namazına öncesi 'Cumhur İttifakı' şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve MHP Bilecik İl Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Mevlid-i Şerif sonrası cami çıkışı cemaate pilav ikramında bulunularak, tüm şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'te 'Cumhur İttifakı' olarak güzel bir birlik beraberlik içinde olduklarını söyleyerek, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerlerin baş sağlığı ailelere sabır dilediler.

Öte yandan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır da eşlik etti. MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın Ankara'da olması sebebiyle etkinliğe katılamadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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