AK Parti\'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'a ilk tebrik Bilecik\'ten

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya gelerek tebrik etti. Yıldırım, "Toplantımız kapsamında AK Parti ailemize katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanımız Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerimize rozetleri takdim edildi. Büyüyen kadrolarımızla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK