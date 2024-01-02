 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, 1 Ocak'ta dünyaya gelen engelli bireylerin doğum gününü kutlayarak sevgi ve dayanışma gösterisinde bulundu. Etkinlikle engelli bireylere destek ve sevgi göstermek, toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı
02.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:22
Abone Ol

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, sevgi ve dayanışmanın bir ifadesi olarak 1 Ocak'ta dünyaya gelen engelli bireylerin doğum gününü kutladı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, toplumun bir parçası olan engelli bireyleri özel günlerinde yalnız bırakmayarak bu günü unutulmaz kıldı. Bu güzel etkinliği, toplumdaki farkındalığı artırmak ve engelli bireylere karşı duyarlılığı yükseltmek adına bir adım olarak gördüklerini belirten AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, "Sosyal medya ve yerel medya aracılığıyla bu anlamlı etkinliği duyurarak, toplumun geniş kesimlerine ulaşmak istedik. Engelli bireylerin haklarına duyulan saygı ve sevgiye vurgu yaparak, toplumumuzda daha fazla farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin doğum gününü kutlamak, onlara sevgi ve destek göstermek, partimizin toplumsal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır. Bu etkinlikle birlikte, engelli bireylerimizin hayatlarına dokunmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Yıldırım İlçe Yöneticisi Yasin Uğur ise, "Bugün engelli çocukların ve bireylerin mutluluklarına ortak olmak, onlara moral vermek ve toplumda farkındalık oluşturmak için buluştuk. Her birimiz, engelli kardeşlerimize destek olmalı ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araya gelmeliyiz. Birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek adına çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Özel bireyler ve aileleri ise partili yöneticilerin ziyaretinde duygusal anlar yaşadılar. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

AK Parti, Engelliler, Etkinlikler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
Bitcoin, ABD düzenleyicilerinin onay beklentisiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor Bitcoin, ABD düzenleyicilerinin onay beklentisiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement