AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin doğum gününü kutladı

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, sevgi ve dayanışmanın bir ifadesi olarak 1 Ocak'ta dünyaya gelen engelli bireylerin doğum gününü kutladı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, toplumun bir parçası olan engelli bireyleri özel günlerinde yalnız bırakmayarak bu günü unutulmaz kıldı. Bu güzel etkinliği, toplumdaki farkındalığı artırmak ve engelli bireylere karşı duyarlılığı yükseltmek adına bir adım olarak gördüklerini belirten AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, "Sosyal medya ve yerel medya aracılığıyla bu anlamlı etkinliği duyurarak, toplumun geniş kesimlerine ulaşmak istedik. Engelli bireylerin haklarına duyulan saygı ve sevgiye vurgu yaparak, toplumumuzda daha fazla farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin doğum gününü kutlamak, onlara sevgi ve destek göstermek, partimizin toplumsal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır. Bu etkinlikle birlikte, engelli bireylerimizin hayatlarına dokunmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Yıldırım İlçe Yöneticisi Yasin Uğur ise, "Bugün engelli çocukların ve bireylerin mutluluklarına ortak olmak, onlara moral vermek ve toplumda farkındalık oluşturmak için buluştuk. Her birimiz, engelli kardeşlerimize destek olmalı ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araya gelmeliyiz. Birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek adına çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Özel bireyler ve aileleri ise partili yöneticilerin ziyaretinde duygusal anlar yaşadılar. - BURSA