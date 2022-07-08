AK Partili Akyol: "Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın konforu arttı" - Son Dakika
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AK Partili Akyol: "Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın konforu arttı"

08.07.2022 12:56
AK Partili Akyol: "Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın konforu arttı"

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Osman Gazi Köprüsü ile insanlarımızın konforu arttı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Osman Gazi Köprüsü ile insanlarımızın konforu arttı. Yalova daha önce beklenen kuyruklarla anılıyordu. Bunlar da ortadan kalktı" dedi.

Büyük bir yatırımla kısa sürede yap-işlet-devret yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü için günlük 40 bin adet geçiş garantisi verilmişti. 2022'nin ilk 6 ayında günlük ortalama 45 bini geçti. Köprü ve İstanbul- İzmir otobanının Türkiye ve Yalova'ya kattığı değeri anlatan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "30 haziran 2016 yılında Osman Gazi Köprümüz trafiğe açılmıştı. Bununla beraber zaten Türkiye'nin, Marmara'nın incisi Yalova'mız katbekat değer kazandı. Köprünün açılışından sonra Türkiye'nin en fazla göç hızı olan illerinden oldu Yalova. İkinci veya üçüncü oluyoruz. Yalova, artık İstanbul'a bitişik gibi oldu" diye konuştu.

"Köprü Yalova'yı bir üst levele taşımıştır"

Akyol, otobanla İstanbul-İzmir'in 3 saate indiğini hatırlattı. Otoyol ile yakıt ve zaman tasarrufu gibi birçok konuda fayda yaşandığını dile getiren Akyol, pandemide gıda temininin hızlı yapılmasıyla da bu yatırımın öneminin ortaya çıktığını söyledi. Köprüden geçen araç sayısının da her geçen gün artacağını kaydeden Akyol, şöyle konuştu:

"Osman Gazi Köprüsü ile insanlarımızın konforu arttı. Yalova daha önce beklenen kuyruklarla anılıyordu. Bunlar da ortadan kalktı. Bundan sonra da giderek katlayarak devam edecek. Yalova'yı bir üst levele taşımıştır. Çanakkale Köprüsü ile de birlikte Türkiye'miz bir geçiş koridoru oldu dünyada. Bu pandemide de hızın, ihtiyaçların zamanında yerine ulaşması çok büyük önem ve katkı sağladı." - YALOVA

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Kaynak: İHA

Meliha Akyol, Milletvekili, Osman Gazi, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Partili Akyol: 'Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın konforu arttı' - Son Dakika

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