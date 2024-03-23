AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı Polis Erzurum'un Horasan ilçesinde uyarı ateşi açtı - Son Dakika
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AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı Polis Erzurum'un Horasan ilçesinde uyarı ateşi açtı

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Polis olay yerine gelerek uyarı ateşi açtı ve kaçmaya çalışan iki kişiyi gözaltına aldı.

23.03.2024 02:20  Güncelleme: 02:30
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AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı

Polis Erzurum'un Horasan ilçesinde uyarı ateşi açtı

ERZURUM - Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükünete davet ediyorum."

AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş\'a saldırı Polis Erzurum\'un Horasan ilçesinde uyarı ateşi açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı Polis Erzurum'un Horasan ilçesinde uyarı ateşi açtı - Son Dakika

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