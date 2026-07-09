Milletvekili Çalkın Akyaka\'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Akyaka ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Toplantılarda Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, doğal gaz yatırımı, köy yolları ve eğitim yatırımları masaya yatırıldı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a ziyaret programında AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu eşlik etti.

Program kapsamında ilk olarak AK Parti Akyaka İlçe Başkanlığı binasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, mahalle ve köylerde yaşanan sorunları dinledi. Vatandaşların taleplerini tek tek not alan Milletvekili Çalkın ve beraberindeki heyet, çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantının ardından Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ın ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleştirilen görüşmede ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı. İlçenin gelişimi için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Daha sonra Esenyayla Köyü'ne geçen Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindeki heyet, Esenyayla Köyü Muhtarı Mürtüz Ünal'ın evinin bahçesinde köy sakinleriyle buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda vatandaşlarla birlikte yemek yiyen heyet, köy halkının talep ve önerilerini dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan Milletvekili Adem Çalkın, Akyaka'nın öncelikli gündem maddeleri arasında Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi, ilçeye doğal gaz ulaştırılması ve köy yollarının iyileştirilmesinin yer aldığını söyledi. Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının hem Akyaka hem de Kars ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Çalkın, doğal gaz konusunda da süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Esenyayla Köyü'nde yapılması planlanan okulun da gündemlerinde bulunduğunu dile getiren Çalkın, eğitim yatırımlarının takipçisi olacaklarını belirterek, kısa süre önce tamamlanan Esenyayla Köyü yolunun vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Çalkın, vatandaşlarla istişare kültürünü sürdüreceklerini ve Akyaka'nın ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - KARS