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AK Partili Ölmeztoprak: "Kalıcı konutlar için kuralar devam edecek"

MALATYA - AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapımı tamamlanan kalıcı konutların peyderpey çekilecek kuralarla hak sahiplerine tesliminin süreceğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Suat Karlı ile birlikte Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan MEDICANA Konteyner Kenti ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerini karşılamak üzere ilgili kurum yetkilileri ile anlık görüşmeler de yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kalıcı konut ve işyerleri için çalışmaların ise hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Hemşerilerimizle tek tek görüşüyoruz"

Kent geleninde bulunan 74 ayrı konteyner kentte kalan vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "MEDICANA Konteyner kentimizdeyiz. Hemşerilerimizle elimizden geldiğince tek tek görüşüp talepleri, sorunları, varsa sıkıntıları ve istekleri ile alakalı görüşmeleri gerçekleştirip anında bürokrasimizle görüşüyor ve anlık yönlendirmeleri yapıyoruz. Kalıcı konutlar ile iş yerleri konusunda ise gerekli adımlar atıldığını ve 2024 yılı sonlarına doğru çok büyük oranda bir memnuniyetin sağlayabileceğimiz ölçekte yürüttüğümüzü de ifade diyoruz" dedi.

"Konteynerlerde kalan bin 604 kişiye anahtar teslimi yapıldı"

Malatya'da konteyner kentlerde kalan toplam kişi sayısının 117 bin 667 olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatya'mızda 74 ayrı konteyner kentlerimizde kalan kişi sayısı 117 bin 667. Bu sayıda kalıcı konut teslimi yapılan bin 604 kişi. İnşallah devam eden süreçte bu sayı yıl sonunda çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. Diğer taraftan konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımıza toplamda 10 bin 903 Esen kart dağıtımı da yapılmıştır. Kalıcı konutlardaki kuralar ise konutlar tamamlandıkça peyderpey sürecektir. Vatandaşlarımızın sabırları için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.