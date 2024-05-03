AK Partili Yılmaz: '31 Mart'ta sandıkta milletimiz bize bir şeyler söyledi bunun üzerinde çalışmaya başladık' - Son Dakika
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Yerel

AK Partili Yılmaz: '31 Mart'ta sandıkta milletimiz bize bir şeyler söyledi bunun üzerinde çalışmaya başladık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'yi milletin kurduğunu ve bundan sonraki süreçte ne yapacaklarının da millet tarafından belirleneceğini söyledi. Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarının değerlendirildiği bir süreçte olduklarını ve milletin talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

03.05.2024 20:40
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AK Partili Yılmaz: "31 Mart'ta sandıkta milletimiz bize bir şeyler söyledi bunun üzerinde çalışmaya başladık"

OSMANİYE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını da millet belirler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Osmaniye milletvekilli Seydi Gülsoy, İl Başkanı Adnan Bayram ve parti teşkilatı katıldı.

"31 Mart'ta sandıkta milletimiz bize bir şeyler söyledi bunun üzerinde çalışmaya başladık" diyen Yusuf Ziya Yılmaz, "Osmaniye ittifak illerimizden biriydi Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği içerisinde girdiğimiz, bizim aday göstermediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını desteklediğimiz illerimizden birisiydi. Seçim sonucunda başarılı sonuçlar elde edildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde bir sonuç ortaya çıktı değerli arkadaşlar bu sonuçta sandıkta milletimiz bize bir şeyler söyledi. Bizimle ilgili bir değerlendirme yaptı. Her sandık her seçim sonucu sandıktan çıkan sonucun ifade ettiği bir anlam vardır. Sandık sonuçlarının yüklediği bir anlam vardır. Siyasetçiye, siyasetin talihlilerine, adaylarına veya siyasetin belirleyicisi olan siyasi partilere söylediği bir söylem vardır. Bu söylem itibariyle biz milletimizin bizden ne istediğini, kurumlarımız, yetkili kurullarımız hem genel merkez yetkili kurullarımız, hem il teşkilatlarımız, sandık sonuçlarını değerlendiriyorlar. Beklediğimiz sonucu ülkemiz genelinde aldığımız söyleyemem. Daha iyisini almalıydık daha iyi sonuçlar elde etmeliydik. Ama bunun sosyolojisi itibariyle taşıdığı anlamı inceleyip değerlendirip, sonuçlandırarak buna dönük önümüzdeki süreç içerisinde yapmamız gereken şeyleri konuştuğumuz, yapmamız gereken şeyleri istişare ettiğimiz bir sürecin içerisindeyiz şu anda bu tür durumlarda muhakkak milletimizin ifade ettiği şeyin anlamı önemlidir" dedi.

"AK Parti'yi millet kurdu"

AK Parti'nin millettin partisi olduğunu belirten Yılmaz, "AK Parti siyasetinin yöneticileri olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanı ifadesiyle söylemek istiyorum. Biz milletin kurduğu bir partiyiz. Milletin doğrultusundayız. Millet hangi hedefleri hangi doğrultuyu, hangi işleri yapmamızı istiyorsa, hangi kararları almamızı gerektiriyor ve ifade ediyorsa biz milletimize milletimizin doğrultusunda hareket eden, milletimizin talep ettiği şeyleri yerine getirmeyi, siyasetimizin temel felsefesi haline getirmiş bir siyasi hareketiz. Burada da milletimiz bize bazı şeyler söyledi. Bu söylediği şeylerin başında şu gelir ikinci şudur, üçüncü şudur, dördüncü şu gibi bunu siyaset sosyolojisi olarak tahlil eden, inceleyen yetkili kurullarımız bunun gereğini hazırlıyorlar, yapıyorlar, yaptılar. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bir MKYK toplantısı yapıldı seçimden sonra 2 defa MYK toplantısı yapıldı. MYK toplantılarında partimizin yetkili kurulları bu durumları değerlendirdi, inceledi. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen 15 gün içerisinde de Mayıs ayının sonuna doğru bir milletvekillerimizi kapsayan bir büyük bir hafta sonu kampı planlanıyor. Onu takip eden zaman içerisinde belediye başkanlarımızla istişare toplantımız planlanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum, 15 Haziran'a kadar öyle inanıyorum ki hem milletvekillerimiz, hem il başkanlarımız, hem partimizin seçilmiş belediye başkanlarını kapsayan geniş istişareler bir ayın yapılıp bitirilecek. Önümüzdeki yol haritası hep birlikte belirlenecek. Ben bugün Osmaniye'ye bu 31 Mart seçimleri sürecinde verilmiş olan büyük mücadelede büyük siyasi gayrette ve çabada emek vermiş olan kardeşlerimizi tebrik edeyim diye geldim. Önümüzdeki sürecin de en hızlı bir şekilde işletilmesiyle ilgili süreçteki kararlılığımızı partimizin yetkili organlarının ifadelerini size yansıtayım ve 'Durmak Yok Yola Devam' en hızlı bir şekilde, en gayretli bir şekilde önümüzdeki sürecin yapı taşlarını, yol haritamızı belirleyip istikametimizi, milletimizin talep ettiği doğrultuda hızlandıracağımızı size bildirmek üzere geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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