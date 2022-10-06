Akademik patateslerin hasadı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından eğitim ve araştırma amaçlı ekilen patateslerin hasadı gerçekleştirildi

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen patates hasadı başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen patates hasadının verimi yüksek olduğu belirtildi. Hasada, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve işçiler katıldı.

Hasadı yerinde inceleyen ve açıklamalarda bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, "Bu yıl kızartmalık, yemeklik ve mor patates olacak şekilde patates ekmiştik. Bunları SORTAŞ'ta üretilen gübreyle yetiştirdik. Hasadımızdan ciddi verim aldık. Önümüzdeki yılın ekimi için yeterince tohumluk elde ettik." ifadelerini kullandı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Demirbaş, patates yetiştirmede SORTAŞ gübresini kullandıklarını ve üst düzeyde verim aldıklarını açıkladı.