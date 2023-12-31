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Akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklete otomobil çarptı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklete otomobil çarptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:15
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Akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklete otomobil çarptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Sandıktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Karaadilli yolu istikametine doğru seyir halinde olan M.Y., idaresindeki 35 DA 7210 plakalı otomobil ile bir akaryakıt istasyonundan çıkış yapan S.A., idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışmada motosiklet kullanılamaz hale gelirken motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü S.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklete otomobil çarptı
Kaynak: İHA
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