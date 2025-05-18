Akaryakıt Zamları Pazar Fiyatlarını Yükseltti - Son Dakika
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Yerel

Akaryakıt Zamları Pazar Fiyatlarını Yükseltti

Kozan'daki esnaflar, akaryakıt zamlarının pazar ürünlerine yansıdığını belirtti.

18.05.2025 14:40
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Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Akaryakıta gelen zamlar, Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarındaki ürünlere yansıdı. Adanalı bir esnaf, "Akaryakıta gelen zam halciler mecburen tırlarla getirdiği için koymak zorunda kalıyor. Biz de mecburen günübirlik mal getirdiğimiz için bizde akaryakıt yüzünden koymak zorunda kalıyoruz. Bu da fiyatlara yansıyor. O da vatandaşı etkiliyor işte" dedi.

Akaryakıta gelen zam Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarındaki ürünlere de yansıdı.

Bir esnaf, akaryakıt zammının pazardaki ürünlere yansıdığını belirtti.

Bir başka esnaf ise halcilerin ürünleri tırlarla getirdiklerini, bu sebeple akaryakıt zamlarını mecburen yansıttıklarını anlatarak, "Biz de mecburen akaryakıt yüzünden koymak zorunda kalıyoruz. Bu da fiyatlara yansıyor. O da vatandaşı etkiliyor" diye konuştu.

Bir diğer esnaf ise "Akaryakıta gelen zamlar ister istemez tüm meyve ve sebzelerimize de yansıyor. Bundan biz muzdaribiz. Karpuzu Tarsus'tan getirdim. Git gel geçen sene bin 500 lira yakıyordu, bu sene 2 bin lira yakar. Piyasaya gelen her bir zam piyasayı etkiler" dedi.

Bir başka esnaf, "Dün 40 liraya aldığımız mazot yarın 50 lira oluyor. İllaki bunu da sebzelerin üzerine koyuyoruz. Bundan da müşteri memnun değil" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar uçuk"

Yurttaşlar ise pahalılıktan dert yanıyorlar.

Bir emekli, fiyatların uçuk olduğunu ifade ederek, "İşte aldığım şu bir kilo salatalık. Kurban Bayramı gelsin, hayırlı hayırlı gelsin. Her adam kurban kesemeyecek. 15 bin lira para alıyorum, nasıl kurban keseyim? Salatalığı alamayan kurban alabilir mi?" dedi.

Bir diğer emekli de fiyatların pahalı olduğunu söyledi ve hiçbir şey almadan pazarda gezdiğini ifade etti.

Bir yurttaş da "Fiyatlar uçuk. Domates 50 lira, 40 lira. Görüyorsunuz işte alamadım, geziyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akaryakıt Zamları Pazar Fiyatlarını Yükseltti - Son Dakika

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