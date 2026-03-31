Akbelen Mücadelesi Yeniden Başladı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'da İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, kızı Esra Işık'ın tutuklanmasının ardından vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Akbelen tekrar canlandı. Yarın sabahtan itibaren Karacahisar yol sapağında, bütün Akbelen için direnen, mücadele eden, İkizköylülerin sesi olan, Milas'ın, Muğla'nın sesi olan, buraya gelebilen herkesi tekrar nöbete çağırıyoruz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan 679 parsellik tarım arazisinin Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı davada mahkeme bilirkişi keşfi gerçekleştirmiş, keşif sırasında yurttaşlar karara itiraz etmişti. Keşif sırasında çıkan gerginlik sonrası gece saatlerinde gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından açıklama yapan Nejla Işık, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, vatandaşları yeniden Akbelen nöbetine davet etti. Işık, şunları söyledi:

"Esra kızım, 'Başım dik, yolum düz. Bayrağımı devrettim. Asla boyun eğmeyeceksiniz' dedi. Asla boyun eğmeyeceğiz biz de bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara. Kızım benim onurumdur. Evlatlarım benim gururumdur. Buradaki köylülerim bu mücadelenin, Akbelen'in, İkizköy'ün, Karacahisar'ın onurudur. Bunun altını çiziyorum. Biz haklıyız. Biz burada toprağımızın derdindeyiz, köyümüzün derdindeyiz. Burada doğduk, burada öleceğiz dedik. Gerekirse gözaltına da alın, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz dedik. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Bizi bitiremeyeceksiniz. Bu köyleri yok edemeyeceksiniz. Milas, Muğla, YK Enerji'nin çiftliği değil."

"Herkesi nöbete çağırıyoruz"

Akbelen mücadelesinin yeniden güç kazandığını söyleyen Işık, "Akbelen tekrar canlandı. Yarın sabahtan itibaren Karacahisar yol sapağında, bütün Akbelen için direnen, mücadele eden, İkizköylülerin sesi olan, Milas'ın, Muğla'nın sesi olan, buraya gelebilen herkesi tekrar nöbete çağırıyoruz. Biz buradayız. Burada olacağız. 'Esra yalnız değildir' diyorsanız, 'İkizköy, Çamköy, Milas, Muğla yalnız değil' diyorsanız; önce Milas'ı, Muğla'yı, Bodrum'u, sonra tüm Türkiye'yi buraya tekrar topraklarımıza, havamıza, suyumuza, bizim üzerimizde baskılara rağmen ses çıkarmak için herkesi buraya çağırıyoruz" dedi.

Işık ayrıca, Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde yapılması planlanan eylemi de iptal ettiklerini duyurarak, "Yarın Ankara Anayasa Mahkemesi önünde bu haksız hukuklulara karşı yürütmeyi durdurma verin diyecektik. Biz iki yüz tapu için boşuna mı mahkemeye başvurduk? Boşuna mı dava açtık? Varımızı yoğumuzu başına mı koyduk? Bunca emek verdik. Bizi görün demek için Anayasa Mahkemesi önüne gidecektik. İptal ettiğimizi buradan duyuruyoruz. Bu onurlu davada, bu onurlu mücadelede yolumuza devam. Biz bitti demeden bu davada, bu mücadelede bitmedi, bitmeyecek" diye konuştu.