Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı - Son Dakika
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Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı

Akbük Körfezi\'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Didim Kaymakamlığı ve yerel kurumlar işbirliğiyle Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, temiz deniz ve sağlıklı gelecek için çöplerimizi denizlerimizden uzak tutalım.

17.04.2024 13:19
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Didim Kaymakamlığı ve yerel kurumlar işbirliğiyle Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Didim Kaymakamlığı ve Yerel Kurumlar ile birlikte yapılması planlanan Akbük körfezindeki deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında ön tespit işlemlerine başlandı. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, temiz deniz ve sağlıklı gelecek için çöplerimizi denizlerimizden uzak tutalım" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı - Son Dakika

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