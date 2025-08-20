Akçaabat Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Akçaabat Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

20.08.2025 10:35  Güncelleme: 10:37
Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda hizmetler, projeler ve mahallelerin ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulundu.

Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Muhtarlar Derneği'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu. İlçenin farklı mahallelerinden muhtarların katılımıyla gerçekleşen toplantı, samimi bir atmosferde karşılıklı istişare ve fikir alışverişiyle geçti.

Toplantıda, Akçaabat genelinde yürütülen hizmetler, mahallelerde devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme dair projeler masaya yatırıldı. Muhtarlar, yaşadıkları bölgelerdeki ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini dile getirirken; Başkan Ekim, bu görüşlerin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde yol gösterici olduğunu ifade etti.

Başkan Ekim konuşmasında, muhtarların yerel yönetim açısından önemine dikkat çekerek "Muhtarlarımız, hemşehrilerimizle belediyemiz arasında en önemli köprü görevini üstleniyor. Bizler de hizmetlerimizi planlarken mutlaka muhtarlarımızın görüşlerine başvuruyor, onların önerilerini dikkate alıyoruz. Çünkü mahallelerin nabzını en iyi şekilde tutanlar muhtarlarımızdır. Hep birlikte çalışarak Akçaabat'ımızı daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için gayret ediyoruz. Hizmet yolculuğumuzda muhtarlarımız en büyük yol arkadaşlarımızdır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

trabzon, Son Dakika

