Akçaabat Haçkalı Baba Kavşağı'nda trafik sorununu çözecek yeni köprü çalışmaları başladı - Son Dakika
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Akçaabat Haçkalı Baba Kavşağı'nda trafik sorununu çözecek yeni köprü çalışmaları başladı

Akçaabat Haçkalı Baba Kavşağı\'nda trafik sorununu çözecek yeni köprü çalışmaları başladı
09.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önündeki kavşakta trafik yükünü azaltmak için yeni köprü inşası ve yol düzenleme çalışmaları başladı. Proje ile hastane bağlantı yolu, şehir merkezi geçişi ve Düzköy güzergahındaki trafik akışının güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yıllardır en önemli ulaşım sorunlarından biri olarak gündemde yer alan Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önündeki kavşakta oluşan trafik yükünü azaltmayı hedefleyen proje kapsamında bölgede iş makineleri yeni köprü için çalışmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşılan proje doğrultusunda mevcut köprünün deniz tarafına yeni bir köprü inşa edilecek, kavşak yapısı yeniden düzenlenecek ve bazı tek şeritli yollar çift şerit haline getirilecek. Yapılacak düzenlemelerle birlikte özellikle hastane bağlantı yolu, şehir merkezi geçişi ve Düzköy güzergahındaki trafik akışının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat'ımızın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Haçkalı Baba Kavşağı'nda başlatılan bu çalışma, ilçemiz adına son derece önemli bir adımdır. Özellikle hastane güzergahında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak bir proje hayata geçiriliyor. Ulaşım altyapısı güçlü şehirler, geleceğe daha güvenle yürür. Bizler de Akçaabat'ımızın geleceğini planlıyor, ihtiyaçlarını bugünden çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haçkalı Baba Kavşağı başta olmak üzere hastane çevresi, şehir merkezi bağlantıları ve transit geçişlerde trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje, Akçaabat'ın geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat Haçkalı Baba Kavşağı'nda trafik sorununu çözecek yeni köprü çalışmaları başladı - Son Dakika

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