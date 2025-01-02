Akçadağ'da Depremzede Yaşar Bakırhan Konteynerde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Akçadağ'da Depremzede Yaşar Bakırhan Konteynerde Ölü Bulundu

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 40 gün önce arsasını satan 64 yaşındaki depremzede Yaşar Bakırhan, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Eski muhtar Birol Çirkin, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı ve olayın komşular tarafından kötü koku nedeniyle fark edildiğini belirtti.

02.01.2025 18:10  Güncelleme: 20:17
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(MALATYA)- Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki depremzede Yaşar Bakırhan, komşularının kötü koku şikayeti üzerine kaldığı konteynerde ölü bulundu. Eski muhtar Birol Çirkin, "40 gün önce kendisine ait arsayı satıyor. Vatandaş da kardeşleri de 'parayı aldı, gezmeye Kıbrıs'a gitti' diye düşündü. Hiç akıllarına burada olacağı, rahatsız olacağı kimsenin aklına gelmedi" dedi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Yaşar Bakırhan, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Eski muhtar ve Belediye Meclis Üyesi Birol Çirkin, Bakırhan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Birol Çirkin, Ören Mahallesi'nde yaşanan acı olayı şöyle anlattı:

"Yaşar Bakır yalnız yaşıyordu burada. 40 gün önce kendisine ait arsayı satıyor. Vatandaş da kardeşleri de 'parayı aldı, gezmeye, Kıbrıs'a gitti diye düşündü. Öyle duyumlarla, parayı aldı gitti diye düşünmüşler. Hiç akıllarına burada olacağı, rahatsız olacağı kimsenin aklına gelmedi. Zaten önceden de kalp rahatsızlığı geçirmiş, ameliyat olmuştu. Ondan sonra önceki gün vatandaşlar,  buradan komşuları koku geldiğini söyledi. Kimisi başka bahanelere bağlıyor. Ondan sonra kardeşinin çocuğu geliyor, 'içeriye bak' diyorlar. Camı açıyor, içeriye girerken adam 40 gün önce tarlayı satıp geliyor, geldiği gün ölmüş içeride."

Adli tıp incelemesinin yapıldığını söyleyen Çirkin, "Ölüm nedeni kalp, zaten önceden kalpten ameliyat olmuştu. Kalp krizi yani. Yalnız yaşıyordu. Önceden Avrupa'da yaşıyordu, hanımı da yabancı orada. Bir oğlu ve kızı var diyorlar, ben tanımıyorum. Gelen de olmadı. Kardeşleri burada bugün cenazesini Ören Mezarlığı'nda defnetti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçadağ'da Depremzede Yaşar Bakırhan Konteynerde Ölü Bulundu - Son Dakika

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