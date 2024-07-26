Akçadağ'da Kayısı Üreticileri Su Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
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Akçadağ'da Kayısı Üreticileri Su Sorunu Yaşıyor

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Tüm Üretici Köylü Sendikası Malatya Temsilcisi Mazlum Köse, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı üreticilerinin yüzde 60'ının kayısılarına su vermeden hasat yaptığını belirtti. Köse, bu durumun ciddi verim kaybına ve kalite kaybına neden olduğunu ifade etti. Sulama kanallarının tahribat görmesi ve temizlenememesi nedeniyle çiftçilerin su sorunu yaşadığı belirtildi.

26.07.2024 17:37
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(MALATYA) - Tüm Üretici Köylü Sendikası Malatya Temsilcisi Mazlum Köse, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı üreticilerinin yüzde 60'ının kayısılarına su vermeden hasat yaptığını belirterek, "Bu ciddi verim kaybıdır, kalite kaybıdır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin Doğanşehir ve Akçadağ'da sulama kanallarında bıraktığı tahribat nedeniyle geçen sene temmuz ayının sonunda çiftçilere su verildiğini belirten Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN) Malatya Temsilcisi Mazlum Köse,  bu durumun kayısı bahçelerinde verim kaybına neden olduğunu söyledi.

"Üreticilerin yüzde 60'ı kayısılarına su vermeden hasat yaptı"

Akçadağ Ziraat Odası'nda toplanan çiftçiler adına konuşan Köse, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sene depremden dolayı, kanalların tahrip olmasından dolayı ağustos ayında, temmuzun sonunda sulama yapabildik. Bu şunu getirdi. Ağaçlar zamanında sulanmadığı için bir verim kaybına neden oldu. Bu sene de Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Akçadağ Sulama Birliği'nin emrine araç gereçlerini vermesine rağmen zamanında kanallar temizlenmedi. Kanalların temizlenmesi yetiştirilemediğinden dolayı ayrıca sulamayı yaptıran mühendislerin kendi liyakat alanı olan sulamayı yaptırma işlerinin dışında görevlerinden alınarak farklı görevlere verildi. Sulama yaptırması liyakatsiz, işi bilmeyenler elinde yaptırıldığı için şu anda Akçadağ Sulama Birliği'ndeki tüm kanallarda sular düzensiz ve kontrolsüz şekilde akıyor. Bu sene Akçadağ Sulama Birliği'ndeki tüm köylerin üreticilerinin yüzde 60'ı kayısılarına su vermeden hasat yapmak durumunda kaldılar.

"Ciddi anlamda kalite ve verim kaybıdır"

Sulamasını yapmadan hasat yapmak şu demektir; ciddi anlamda verim kaybıdır, kalite kaybıdır. Bu da kendiliğinden ücretlerin düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu sorunların tamamı, Akçadağ Sulama Birliği Başkanlığı'nın ve yönetiminin liyakatsiz olarak işçileri çalıştırmasından kaynaklı, kendi içerisinde sorunlarını, kurum içindeki sorunları üreticiye yansıtmasından kaynaklıdır. Bundan dolayı, Akçadağ Sulama Birliği Başkanlığı bir an önce gerçekten mühendisleri, liyakatli mühendisleri kendi görevlerinin başına vermeleri gerekiyor. Suyu rotasyonlu bir şekilde, düzenli sulama yaptırması gerekiyor. Bakın temmuzun sonundayız. Hasat da bitti ama halen kayısısını sulamayan onlarca, yüzlerce çiftçimiz var. Bu suyun olmamasından değil; kanalların temiz olmamasından değil, bu yalnızca sulama birliğinin beceriksizliğinden olmuştur. Düzenli sulama yaptıramamasından olmuştur. Burada çiftçilerle birlikte şunu söylüyoruz; Üretici Köylü Sendikası olarak, Sulama Birliği Başkanı bir an önce aklını başına almalı ve mühendisleri kendi görevlerinin başına göndermeli, bahçelerin sulamasını bir an önce bitirmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçadağ'da Kayısı Üreticileri Su Sorunu Yaşıyor - Son Dakika

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