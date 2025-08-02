Akçadağ\'da Özel Çocuklar İçin Unutulmaz Etkinlik

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer alan Sultansuyu Sosyal Tesisleri, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Otizm Anneleri Derneği üyeleri ve özel çocukları tesislerde ağırladı.

Akçadağ Sultansuyu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte özel çocuklar, at ve ATV turlarına katılarak keyifli anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçiren çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Başkan Ulutaş katılımcılarla tek tek ilgilendi.

Etkinliğe dair kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ulutaş, "Otizm Anneleri Derneği üyelerini ve özel çocuklarımızı misafir ettik. Yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Bu güzel buluşma, sevginin ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA