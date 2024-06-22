Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Sahilde cankurtaranlar megafonla, 'Kötü hava şartlarından dolayı denize girmek yasak. Lütfen denize girmeyin' uyarısı yapıyor. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi. Cankurtaranlar ise vatandaşları uyararak sahili geziyor. Vatandaşlar ise yasağı hava şartlarına uyarak normal karşılıyor ve kumsalın tadını çıkartıyorlar.

22.06.2024 12:01
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Sahilde cankurtaranlar megafonla, "Kötü hava şartlarından dolayı denize girmek yasak. Lütfen denize girmeyin" uyarısı yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22-23 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Cankurtaranlar görevde

Sabahın erken saatinden itibaren sahilde görev alan cankurtaranlar da megafonla vatandaşları uyarıyor. Ekipler, "Kötü hava nedeniyle denize girmek yasaktır, lütfen denize girmeyiniz" anonsu yaparak sahili geziyorlar.

Kumsalın keyfini sürüyorlar

Yaklaşık 35 kilometreyi bulan sahil şeridinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak denize girmezken kumsalın tadını çıkartıyorlar. Vatandaşlar, yasağı hava şartlarından dolayı normal karşıladıklarını belirterek, "Denize girmiyoruz, kurallara uyuyoruz. Yüzme bildiğimiz halde girmiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerinde bulundular. Pakistan'dan gelen bir gurup ise kamp sandalyeleriyle sahilin keyfini sürüyorlar ve "Denize girmiyoruz" dediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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