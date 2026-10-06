Akçakoca'da 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında egzersiz yapıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında egzersiz yapıldı

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Akçakoca\'da \'Mahallemde Hareket Var\' projesi kapsamında egzersiz yapıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Akçakoca'da vatandaşlara fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamdaki önemi anlatıldı. Çuhallı Kapalı Spor Salonu'ndaki programda katılımcılarla çeşitli egzersiz çalışmaları da gerçekleştirildi.

Akçakoca'da Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi anlatılırken, uygulamalı egzersiz çalışması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının geliştirilmesi ve hareketli yaşam konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen "Mahallemde Hareket Var" projesi, Akçakoca'da da sürdürüldü. Proje kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Fzt. H. Aybenay Başibüyük tarafından Çuhallı Kapalı Spor Salonu'nda fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda katılımcılara günlük yaşamda düzenli hareket etmenin faydaları aktarılırken, fiziksel aktivitenin yaşamın bir parçası haline getirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Bilgilendirmenin ardından katılımcılarla birlikte çeşitli egzersiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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