Akçakoca'da planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için yol haritası görüşüldü - Son Dakika
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Akçakoca'da planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için yol haritası görüşüldü

Akçakoca\'da planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için yol haritası görüşüldü
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Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Akçakoca'da yapılması planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda okulun yapılacağı alan ve proje süreci ele alınırken, projenin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Akçakoca'da yapılması planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda okulun yapılacağı alan, proje süreci, fiziki ihtiyaçlar ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Akçakoca Diyanet Anaokulu Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Akçakoca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca'da planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için yol haritası görüşüldü - Son Dakika

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