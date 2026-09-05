Akçakoca\'da planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için yol haritası görüşüldü

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Akçakoca'da yapılması planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda okulun yapılacağı alan, proje süreci, fiziki ihtiyaçlar ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Akçakoca Diyanet Anaokulu Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.