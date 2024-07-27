Akçakoca'da Yağış ve Dalgalanma Sonucu Sahiller Boş Kaldı

Yerel

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrasında Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağış gözlendi. Yağışla birlikte denizin dalgalanması neticesinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller sessizliğe büründü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağışla birlikte denizin dalgalı olması neticesinde sahiller boş kaldı. Meteorolojinin uyarısında, " Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyı kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.