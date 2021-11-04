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Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı - Son Dakika

Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı

04.11.2021 13:31
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'ne yapılan yatırımlarla ilgili düzenlenen buluşmada, mahalleliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'ne yapılan yatırımlarla ilgili düzenlenen buluşmada, mahalleliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'nde uzun yıllardır beklenen bir yatırımı gerçekleştirdi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından mahallede köklü bir yatırım yapılarak yeni ve modern bir içme suyu altyapı ağı oluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mahalleye yapılan tüm hizmetler için düzenlenen buluşmada Akçaköy Mahallesi sakinleri ile bir araya gelirken, vatandaşlar Başpkan Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Çerçioğlu, "Sizlere hizmet etmek bana gurur veriyor"

Başkan Çerçioğlu'nun alana geldiği ilk andan itibaren sevgi seline dönüşen buluşmada genci yaşlısı binlerce vatandaş, Başkan Çerçioğlu'nu yüreklerine bastı. Vatandaşların ilgisi ve desteğinden dolayı duygulandığını belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşlar için çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Sizin 40 yıldır süren sorununuzu değerli muhtarım bize anlattı. Seçimlerde ben özellikle hanım kardeşlerime söz vermiştim. Bir kadın anlayabilir neler çektiklerini ve dedim ki 'en kısa sürede bu sorunu çözeceğiz' hep beraber de çözdük, hayırlı uğurlu olsun. Köşk ilçemize toplamda 56 milyonluk yatırım yaptık. Köşk'ün bu zamana kadar almış olduğu en büyük hizmet. Köşk ilçemizde birçok köyün suyu yoktu. Hanım kardeşlerimiz kovalar ile taşıyordu. Biz bütün Aydın'ın köylerinde su sorununu çözdük. Siz isteyin Büyükşehir yapsın. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin hizmetindeyim. Sizlere hizmet etmek bana gurur veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Muhtar Vedat Kuruş'u da sahneye alan Başkan Çerçioğlu, hizmet için açık çek verdiğini belirterek, ne sorun olursa olsun Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak hizmetlerinde olduklarını belirtti. Muhtar Vedat Kuruş da yapılan hizmetlerden dolayı Akçaköy halkı adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı
Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu'nu bağrına bastı - Son Dakika


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