Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu Hafızlık Eğitimine Başladı - Son Dakika
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Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu Hafızlık Eğitimine Başladı

Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur\'an Kursu Hafızlık Eğitimine Başladı

Muğla'nın Akçaova Mahallesi'nde bulunan Erkek Kur'an Kursu, alınan ruhsat ve izinler sonucunda hafızlık eğitimi vermeye başladı. Kursun geldiği durumun değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi ve hedefler, eksikler ve çalışmalar ele alındı. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, kursun bölgenin gözdesi olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve daha özveri ile çalışılması gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 10:32
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Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu alınan ruhsat ve izinler sonucunda hafızlık eğitimi vermeye başladı.

Menteşe Akçaova Mahallesi'nde bulunan, 2011 yılında temeli atılan ve uzun süre yapımı devam eden Erkek Kur'an Kursu son yıllarda yapılan girişimlerle ve MUHKEM (Muğla Hafızlık Kur'an Eğitim Merkezi) Derneğinin katkılarıyla eksikler tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi. Bu çerçevede Merkez Kur'an Kursunda eğitim gören hafızlık öğrencileri, Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursuna taşındı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında kursun geldiği durumun değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Kurs Müdürü Veli Kaplan, Muhkem Dernek Başkanı Nurkan Boz ve eğitim kadrosunun hazır bulunduğu toplantıda kursun geldiği nokta, hedefler, eksikler ve tüm çalışmalar ele alındı. Bölgenin gözdesi olacak bir Kursu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Muğla İl Müftüsü Çapçı, bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Bundan sonra daha özveri ile çalışılması gerektiğine dikkati çeken Müftü Çapçı, bu konuda dernek yönetimi ve eğitim kadrosuna olan güvenini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu Hafızlık Eğitimine Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu Hafızlık Eğitimine Başladı - Son Dakika
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