"Çift dizi tramvay" projesinde 14 istasyonun peronu uzatılıyor
24.05.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkaracak çift dizi tramvay projesi kapsamında 14 istasyonda peron uzatma çalışmaları sürüyor. Yeni sistemle her tramvay seti 600 yolcu taşıyabilecek, erişilebilirlik ve konfor artırılacak.

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen "çift dizi tramvay" projesi kapsamında 14 istasyonda peron uzatma çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkaracak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tramvaylar çift dizi halinde hizmet verecek. Böylelikle yolcu yoğunluğu önemli ölçüde azalacak, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunulacak.

Yeni sistemle her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek. Proje kapsamında tüm istasyonlarda çift yönlü giriş-çıkış imkanı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak. Ayrıca yeni uzatma alanlarına gölgelik (kanopi) ve kent mobilyaları yerleştirilerek yolcuların bekleme konforu yükseltilecek. Birçok istasyonda ano uzatma, zemin granit kaplama, elektrik ve turnike montajları tamamlanırken, kanopi montajları büyük oranda devam ediyor. Bazı istasyonlarda ise tüm imalat kalemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

14 istasyonda yoğun tempo

Otogar, Yahyakaptan, Yenişehir, Doğu Kışla, Fuar ve SEKA Park istasyonlarında ana imalatlar tamamlanma aşamasına gelirken; Mehmet Ali Paşa, Milli İrade Meydanı, Fevziye, Tren Garı, SEKA Devlet Hastanesi ve Plajyolu istasyonlarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kongre Merkezi'nde de önemli ilerleme kaydedilirken, Eğitim Kampüsü İstasyonu'nda ise genişletme sonrası uzatma çalışmalarına başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tamamlanacak çalışmalarla birlikte kent içi ulaşımda kapasiteyi artırmayı ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Kocaeli, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:53:31. #7.13#
