Akçay: Terörsüz Türkiye tavizsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçay: Terörsüz Türkiye tavizsiz

14.06.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Erkan Akçay, 'Terörsüz Türkiye' politikasının taviz veya pazarlık içermediğini, amacın silahı gündemden çıkarıp enerjiyi kalkınmaya yönlendirmek olduğunu söyledi. Kırkağaç'taki toplantıda Cumhur İttifakı çalışmaları ele alındı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Terörsüz Türkiye politikası, herhangi bir taviz ya da pazarlık anlayışına dayanmamaktadır. Amaç, silahı ve şiddeti tamamen gündemden çıkarmak ve Türkiye'nin enerjisini kalkınmaya yönlendirmektir. Bu süreç vatandaşlarımız tarafından da güçlü şekilde desteklenmektedir" dedi.

MHP, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Çamlık mevkiinde istişare toplantısı düzenlendi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile partililer ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda, Cumhur İttifakı'nın çalışmaları, savunma sanayiindeki gelişmeler ve Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu ele alındı.

Programda ilk olarak söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirterek, bu süreçte büyük bedeller ödendiğini söyledi.

Türkiye'nin son 40 yılda terör nedeniyle binlerce şehit verdiğini ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Güneş, buna rağmen devletin terörle mücadeleden taviz vermediğini belirtti. Güneş, "Bu ülke kolay kurulmadı. Ecdadımız, askerimiz, polisimiz ve milletimiz bu vatan için büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkemizin bugünlere gelmesi için ağır bedeller ödendi. Böyle bir ülkenin kaderini ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakmamız mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 10 yıldır önemli mücadeleler veriyoruz. Darbe girişimlerinden, ekonomik saldırılardan ve çeşitli tehditlerden geçtik. Ancak milletimizin desteğiyle bu süreçlerin tamamını aşmayı başardık" dedi.

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI SIKINTILARIN DA FARKINDAYIZ"

Türkiye'nin bazı ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu kabul ettiklerini belirten Güneş, özellikle emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek, "Hiçbir problemimiz yok diyemeyiz. Ancak geldiğimiz noktayı da küçümseyemeyiz. Gençlerimize sağlanan imkanlara, yapılan yatırımlara ve sosyal desteklere baktığımızda birçok ülkenin vatandaşlarına sağlayamadığı hizmetlerin ülkemizde sunulduğunu görüyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların da farkındayız. Cumhur İttifakı olarak bu sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKASI HERHANGİ BİR TAVİZ YA DA PAZARLIK ANLAYIŞINA DAYANMAMAKTADIR"

Güneş'in ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Akçay, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini ve bu süreçte büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akçay, artık terörün tamamen gündemden çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz büyük başarılar elde etti. Binlerce şehit verdik, büyük bedeller ödedik. Gelinen noktada artık Türkiye'nin önündeki bu sorunun tamamen kaldırılması hedeflenmektedir. Terörsüz Türkiye politikası herhangi bir taviz ya da pazarlık anlayışına dayanmamaktadır. Amaç, silahı ve şiddeti tamamen gündemden çıkarmak ve Türkiye'nin enerjisini kalkınmaya yönlendirmektir. Bu süreç vatandaşlarımız tarafından da güçlü şekilde desteklenmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erkan Akçay, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçay: Terörsüz Türkiye tavizsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

16:55
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 17:06:57. #7.13#
SON DAKİKA: Akçay: Terörsüz Türkiye tavizsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.