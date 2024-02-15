Akciğer kanseri hastası evsiz kaldı: Valiliğin yerleştirdiği otelden çıkartıldı - Son Dakika
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Akciğer kanseri hastası evsiz kaldı: Valiliğin yerleştirdiği otelden çıkartıldı

Akciğer kanseri hastası evsiz kaldı: Valiliğin yerleştirdiği otelden çıkartıldı

Eskişehir'de akciğer kanseriyle mücadele eden İbrahim Başaran, valilik tarafından yerleştirildiği otelden kişisel bakımının yapılamadığı gerekçesiyle çıkartıldı. Hastanelerin acil servislerinde sabahlayan Başaran, yetkililerden yardım istiyor. Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia ederken, otel yetkilileri ise kişisel bakımını yapamadıkları için çıkardıklarını belirtti.

15.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:48
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Valiliğin yerleştirdiği otelden çıkartılan akciğer kanseri vatandaş evsiz kaldı

Akciğer kanseriyle mücadele eden İbrahim Başaran:

"Şu anda hastanelerin acil bölümünde kalıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de valilik tarafından yerleştirildiği otelden kişisel bakımının yapılamadığı gerekçesi ile çıkartıldığı için hastanelerin acil servislerinde sabahlayan akciğer kanseri vatandaş, yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir'de yaşayan ve akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, 'Mühür bozma' suçundan aldığı 5 aylık hapis cezasının 45 gününü yattıktan sonra hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra kalacak yeri olmayan Başaran, Eskişehir Valiliği tarafından bir otele yerleştirildi. Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti. Eskişehir Valiliği tarafından yerleştirildiği otelden kovulan Başaran, birkaç gündür kentteki hastanelerin acil servislerinde yatıyor. Şu anda herhangi bir yerden geliri olmayan ve hava şartlarına uygun olmayan giyimiyle dışarıda kalan Başaran, devlet yetkililerinden barınma ve kemoterapi konusunda yardım bekliyor.

"Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum"

Otel yetkilileri tarafından kapı dışarı edildikten sonra akciğer kanserinin yanı sıra bir de evsizlikle mücadele etmek zorunda kalan İbrahim Başaran, "5 aylık cezam vardı, 45 gün yattım. Akciğer kanseri olduğum için rapor alınca savcılık tarafından erteleme aldım. Valilik otele yerleştirdi. Acile gittiğim için gece gündüz ambulans çağırıyordum. Rahatsız oldular herhalde. Beni dün değil evvelsi gün kapının önüne attılar, "Bir daha burada kalma, gelme. Ölürsen başımıza bela olursun" diyerek otelden çıkardılar. Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum. Bir gün Yunus Emre Devlet Hastanesi, bir gün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, gidebilirsem Şehir Hastanesi. Buralarda dolaşıyorum işte. Eşten dosttan Allah razı olsun, yardım edenlerden geçiniyorum. Şu an gelirim yok. Kalacak yerim yok, hastanelerin acillerinde sabahlıyorum. Kalkamıyorum, oturduğum yerde kalıyorum. Haplarımı bugün aldım, inşallah bundan sonra düzelirim. Çünkü çıkamıyorum, yürüyemiyorum, engelliyor beni. Tekrar kemoterapi alsam düzelirim, inanıyorum. Çünkü vücudumuzu koruyor, hastalıkların dağılmasını önlüyor. Havalar ısındığında çalışırım, kendime göre bir şeyler yaparım. Gücümün yettiği her ne iş olursa yaparım. Kışın hastalıktan dolayı olmuyor. 45 gündür uykum yok, uyuyamıyorum. İnsan uyumadığında vücut düşüyor, zayıflıyorsun" dedi.

Bu arada otel yetkilileri, şahsın kişisel bakımını yapamadıkları için otelden çıkardıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akciğer kanseri hastası evsiz kaldı: Valiliğin yerleştirdiği otelden çıkartıldı - Son Dakika

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